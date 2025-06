L’Inter si prepara a vivere un finale di stagione ad altissimo livello. Tra l’ultima giornata di campionato contro il Como (con la possibilità di aggiudicarsi il secondo Scudetto consecutivo, in caso di risultato favorevole a Napoli) e la finale di Champions League del 31 maggio, a Monaco di Baviera, contro il Paris Saint-Germain, i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi avranno la possibilità concreta di chiudere un’annata in maniera trionfale, prima di tuffarsi sul Mondiale per Club e sulla programmazione della prossima stagione, con un’organizzazione in sede di mercato che sta già cominciando a prendere forma.

COMO-INTER, PRONOSTICO E QUOTE

LUIS HENRIQUE – E’ fatto noto che l’Inter sia sempre più vicina, come ricordano anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto, all’acquisto di Luis Henrique dal Marsiglia. Ricordiamo come l’accordo con il giocatore sia già stato trovato da tempo, mentre in queste settimane i due club si stanno avvicinando sempre di più a definire un’operazione sulla base di un trasferimento pari a 25 milioni di euro comprensivi di bonus. Servono ancora alcuni passaggi formali fra le due proprietà prima di poter avviare l’iter burocratico della stesura dei contratti e dell’organizzazione delle visite mediche, ma la fumata bianca è davvero vicina.

HOJLUND – La novità, riportano Romano e Moretto in un video sul canale YouTube, sta nel fatto che l’Inter abbia iniziato a chiedere informazioni al Manchester United per Rasmus Hojlund. Sappiamo che i nerazzurri vivranno un’estate di rivoluzioni in attacco, con gli addii previsti – per fine contratto – di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, considerando anche che ci sarà da prendere una decisione su Mehdi Taremi, dopo un’annata (la prima a Milano) non entusiasmante. Per questi motivi, l’Inter sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione e degli eventuali costi per arrivare a Hojlund, un profilo che da Viale della Liberazione mantengono ben monitorato sin dai tempi dell’Atalanta. Lontani dal pensare a una trattativa concreta, ma l’Inter si aggiunge a Napoli e Juventus nella lista di club italiani che pensano a un rientro in Serie A di Hojlund.