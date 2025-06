Inter, sarà Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club: il percorso e come giocano i brasiliani

L'Inter ha battuto per 2-0 il River Plate e si è assicurata il passaggio come prima del proprio girone agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Sarà quindi impegnata nella prima gara della fase a eliminazione diretta contro la seconda classificata del gruppo F, che ha visto le sue partite disputarsi qualche ora prima.

L'ha spuntata il Borussia Dortmund, che ha battuto l'Ulsan con un goal di Svensson ed è riuscito a distanziare il, che a sua volta ha tenuto a bada un mai domo Mamelodi Sundowns con uno 0-0 buono per il secondo posto.

Lo storico club di Rio de Janeiro si è presentato in grande forma alla rassegna iridata: Thiago Silva e compagni hanno dominato pur senza riuscire a segnare la prima partita contro il Borussia Dortmund, terminata 0-0, quindi hanno battuto il fanalino di coda Ulsan per 4-2 prima dell'altro 0-0 contro i sudafricani del Mamelodi per archiviare la qualificazione.

Una difesa molto solida e un gioco che sfrutta molto ali e mezzali sono le caratteristiche principali del Flu di Renato Portaluppi, che finora ha difettato solo di goal da parte dei terminali offensivi, Everaldo (il Giroud del Flu, come lo chiamano i tifosi) e il vecchio bucaniere argentino Cano. Sulla trequarti è a disposizione Ganso, che ha giocato la seconda gara da titolare, ma spesso il centrocampo è infoltito con Martinelli, Nonato ed Hercules. Grande estro e imprevedibilità sugli esterni, col colombiano Arias a destra e dall'altra parte uno tra Canobbio e Serna.

LA FORMAZIONE-TIPO (4-3-3): Fabio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli, Hercules, Nonato; Arias, Canobbio; Cano. All. Renato Portaluppi