Inter, scatto per De Winter: era a San Siro per l'impresa col Barcellona. La Juventus l'ha perso per 8 milioni

L'Inter del presente ha scoperto che sarà il Paris Saint Germain la sua avversaria nella finalissima di Champions League in programma il 31 maggio 2025. L'Inter del presente si ributterà fino ad allora con la testa su una corsa Scudetto che la vede rincorrere, ma che non è ancora per nulla finita. L'Inter del presente guarda anche al futuro e in vista sia dell'estate che della prossima stagione si è già data diversi obiettivi di mercato che sta provando a chiudere nel più breve tempo possibile con un obiettivo chiaro in testa: evitare aste e trattative estenuanti. Fra i reparti che più saranno toccati c'è quello della difesa con un nuovo obiettivo emerso con forza in queste ore: Koni De Winter.



LA JUVE LO HA PERSO PER 8 MILIONI - Difensore centrale classe 2002 è belga di nazionalità, è cresciuto nello Zulte, ma è arrivato in Italia già nel lontano 2018 quando la Juventus se lo assicurò giovanissimo inserendolo subito nel proprio settore giovanile. Non ha mai trovato l'esordio in Serie A in prima squadra con la maglia bianconera e da allora sono stati diversi i prestiti prima all'Empoli e poi al Genoa che, la scorsa estate, ha scelto di riscattare il suo cartellino pagando alla Juventus 8 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

IL PREZZO - Centrale molto abile in marcatura, alto ed esplosivo, capace di giocare sia in una linea a 3 che in una linea a 4 non mostrandosi in difficoltà nel posizionarsi sul lato difensivo sinistro, quello del suo piede debole dato che è un destro naturale, in stagione ha convinto tutti nelle 23 presenze con tanto di 3 goal realizzati svoltando in particolare dall'arrivo di Patrick Vieira in panchina. La crescita non è passata inosservata agli occhi del mercato e, in questo senso, anche il suo prezzo è lievitato con il Genoa che oggi chiede una valutazione di non meno di 25 milioni.

L'INTER CI PROVA - Chi in questi giorni ha iniziato un tavolo di trattativa con il club rossoblù è oggi proprio l'Inter che, come detto, nel reparto in estate farà grandi cambiamenti. Un contatto diretto fra le parti c'è già stato e gli ottimi rapporti testimoniati dalle numerose operazioni concluse in questi anni, non ultima quella per Josep Martinez della scorsa estate, lasciano ampi margini di manovra alle due squadre, con la possibilità concreta anche di un inserimento di qualche giovane contropartita.

DE WINTER A SAN SIRO - Il giocatore non direbbe di no e, anzi, proprio martedì sera, nella notte della storica impresa contro il Barcellona, ha confermato tramite i propri profili social di essere stato presente sugli spalti di San Siro per assistere alla gara. Una prima emozione di ciò che San Siro può trasmettere e regalare in quei momenti e che ha evidentemente colpito anche De Winter. L'occasione sarà però anche servita per un fugace incontro con i dirigenti interisti che dal canto loro si sono già dati una prima mini-deadline.

UNA DATA - L'idea dell'Inter e del giocatore, infatti, è quella di chiudere la trattativa per il trasferimento a Milano sfruttando la prima mini-finestra aggiuntiva di calciomercato concessa dalla Figc fra l'1 e il 14 di giugno e che permetterà soprattutto a Inter e Juventus (ma vale per tutti i club ndr.) di tesserare e utilizzare giocatori già per lo storico impegno del Mondiale per Club che si giocherà negli USA a partire dal 15 giugno e a cavallo fra le due stagioni. L'opportunità di inserire forze fresche e ambiziose in un gruppo che arriverà spremuto all'estate è ciò che l'Inter sta cercando non solo di programmare, ma anche di completare in tempi rapidi.

