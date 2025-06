Inter, scatto per Leoni: come può anticipare per la concorrenza del Milan

L’Inter è attesa da una grande sfida negli Stati Uniti d’America: la formazione nerazzurra sta preparando, infatti, la partita che la vedrà contrapposta a una vecchia conoscenza del nostro campionato, quel Thiago Silva ex Milan che sta guidando il Fluminense da vero leader e capitano indiscusso. Sarà un match da dentro e fuori per comprendere quale squadra accederà ai quarti di finale del Mondiale per Club contro la vincente di Manchester City-Al Hilal. Si è parlato di Thiago Silva, uno dei più grandi difensori dell’epoca moderna anche in Italia – dove ha vestito la maglia rossonera -, ma c’è un altro centrale che sembra destinato a scrivere pagine importanti all’interno del panorama calcistico italiano, il cui futuro sembra far apparire una novità, come ricorda La Gazzetta dello Sport.

TUTTO SU LEONI - Non è un mistero che all’Inter – così come al Milan – piaccia Giovanni Leoni, giovanissimo talento e centrale difensivo del Parma classe 2006. Il 18enne sta diventando, giorno dopo giorno, un oggetto pregiato della sessione di mercato che partirà definitivamente domani (martedì 1° luglio) e le due società milanesi hanno ingaggiato una sorta di derby a distanza per capire quali margini ci sono per trattare con gli emiliani (che non hanno alcuna intenzione di svendere il loro gioiellino) e con l’entourage del giocatore.

L’INTER VUOLE ANTICIPARE IL MILAN – L’Inter, dal canto suo, riporta La Gazzetta dello Sport, ha pronto un tesoretto da ben 30 milioni di euro con il quale far partire una trattativa ufficiale con il Parma, club con il quale conserva buoni rapporti visti l’affare Bonny e l’arrivo di Chivu in panchina. Il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio vogliono sfruttare tale occasione per centrare l’obiettivo principale in difesa e regalare al nuovo tecnico un giocatore perfettamente in linea con i diktat della proprietà: giovane, affamato, di qualità e assolutamente futuribile per ogni evenienza. Al Milan non tocca altro che reagire alla possibile offensiva nerazzurra, ma priva servirà cedere qualche pedina nel pacchetto difensivo (Thiaw è in trattativa con il Como) e sarà necessario anche capire se il Parma accetterebbe eventuali contropartite tecniche (gli indizi portano a Liberali).

INTER: QUOTA 100 – Inter che, dunque, con questo tesoretto da 30 milioni di euro vuole toccare quota 100 in questo suo mercato: infatti, i nerazzurri hanno speso 14 milioni per Sucic, 23 milioni per Luis Henrique, hanno riscattato a 6,5 Nicola Zalewski e in ultimo stanno per versare circa 26 (bonus compresi) per Bonny. Contando Leoni, il mercato da Viale della Liberazione raggiungerebbe quota 100 milioni: una possibilità che può divenire realmente concreta.