Inter, ottimismo per Zalewski: Ausilio attende la fumata bianca da Roma

L’Inter si avvicina a piccoli passi verso Nicola Zalewski, l’esterno della Roma che ha già detto sì ai nerazzurri ma che sta trattando il rinnovo di contratto con la Roma affinché i giallorossi possano lasciarlo partire in prestito, come chiede l’Inter. Sembra una cosa semplice, ma non lo è. Perché di mezzo c’era il Marsiglia con il contante pronto in favore della Roma, ma il calciatore, attratto dalle sirene nerazzurre, ha rifiutato la meta francese e puntato i piedi: Inter o vado via a scadenza a giugno. Un modo per dire alla Roma “o mi accontenti o mi accontenti”. Spalle al muro, i giallorossi hanno dovuto assecondare la richiesta e in queste ore si sta lavorando per raggiungere l’accordo che possa soddisfare un po’ tutti.

SEGNALI DI OTTIMISMO - L’Inter è stata chiara con il calciatore e con il suo agente: Oaktree promuove l’operazione solo se condotta in prestito con diritto. Niente obbligo. Le condizioni non entusiasmano la Roma, ma pur di non perderlo a zero può convenire anche ai giallorossi, un prestito oneroso con il risparmio dell’ingaggio. La speranza è che il calciatore possa rilanciarsi in nerazzurro per poterne ricavare un profitto 12 mesi dopo. Da viale della Liberazione arrivano i primi segnali di ottimismo, l’Inter è in costante contatto con l’entourage di Zalewski e spera di chiudere la questione entro domani. Prestito con diritto fissato a circa 6 milioni di euro.