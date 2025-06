Inter sempre più vicina a Bonny: c'è il rilancio, le cifre

L'Inter e Ange-Yoan Bonny sono sempre più vicini: arriva il rilancio del club nerazzurro per convincere il Parma a lasciar partire il centravanti.

Un gradimento che parte da lontano quello della società di viale della Liberazione per il centravanti classe 2003, piaceva con Simone Inzaghi in panchina e l'arrivo di Cristian Chivu non ha cambiato i piani dell'Inter di investire sull'ex Chateauroux per comporre una coppia tutta francese con Marcus Thuram, con cui condivide alcuni tratti nello stile di gioco. Il tecnico d'altronde conosce bene Bonny e le sue potenzialità, le ha viste da vicino al Tardini e sa cosa può portare al progetto interista.

Il Parma non ha chiuso la porta a una cessione, ma la scorsa settimana l'amministratore delegato degli emiliani Federico Cherubini era stato chiaro: "Serve un'offerta economica interessante e tempi brevi". Necessario per i nerazzurri accelerare e mettere sul piatto una proposta cash convincente, senza inserire contropartite tecniche come Sebastiano Esposito, gradito sì dai ducali ma come un'eventuale trattativa separata. E la mossa è arrivata in queste ore.

INTER, RILANCIO PER BONNY - Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano infatti, è arrivato il rilancio dell'Inter: la società nerazzurra si è spinta così a toccare quota 24 milioni di euro, una cifra molto vicina ai 25 chiesti dal Parma finora.

NUOVI CONTATTI - L'accordo, si legge, è sempre più prossimo e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti per arrivare alla definizione dell'operazione.