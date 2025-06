Inter, senti Del Piero: "Non si può parlare di stagione fallimentare. Se si arriva vicino ai titoli, ma non si vince, ti girano..."

Intervistato da Sky Sport davanti al box Ferrari di Lewis Hamilton, dopo il Gran Premio di Monaco, Alessandro Del Piero, ex giocatore e capitano della Juventus, ha parlato della possibilità dell'Inter di laurearsi campione d'Europa nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique: "Sarebbe un sogno, in una finale a volte sono racchiusi tanti anni di carriera, non solo una stagione. Quando arrivi in fondo a tutte le competizioni, non si può certo parlare di una stagione fallimentare. Senza titoli diventerebbe una stagione di grandissimo rammarico perché quando arrivi vicino a tutto e non vinci, poi girano le balle".