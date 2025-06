Inter, senti Dumfries: "Rinnovo? Dettagli da sistemare, spero di firmare presto"

dalla sua Olanda., la squadra nella quale milita dall'estate 2021 e, non appena l'intesa sul rinnovo contrattuale concordato con la società dopo mesi di trattative verrà messa nero su bianco. Le parti hanno concordato la duranta del nuovo accordo e la cifra che il classe '97 andrà a percepire, ossia diUn adeguamento importante rispetto ai 2,5 milioni precedentemente pattuiti e che è il premio per un rendimento che negli ultimi tre anni lo hanno portato, dall'alto dei suoi 12 gol e 20 assist (fonte Transfermarkt), a contribuire alla conquista di uno Scudetto e altre 5 coppe durante la gestione di Simone Inzaghi.

Ai microfoni di ad.nl, Denzel Dumfries ha dichiarato: "Spero che il rinnovo con l'Inter venga completato il prima possibile. Sembra un buon accordo, spero di poter firmare il prima possibile. Ho giocato poco e quindi devo ancora rinnovare". L'esterno olandese, prossimo alla sfida contro l'Ungheria di Nations League, ha poi aggiunto, a proposito del suo impiego in campo: "Ovviamente voglio giocare di più, sono concentrato sul guadagnare più minuti. Per fortuna ho giocato un po’ di più nelle ultime settimane, ma Darmian è un duro concorrente in quel ruolo".

Parole piuttosto chiare quelle di Dumfries alla stampa del suo Paese, che arrivano in un momento nel quale l'ex PSV Eindhoven non appare come una prima scelta di Simone Inzaghi, che al momento gli ha concesso la titolarità soltanto una volta in campionato, nel derby perso 1-2 contro il Milan dello scorso 22 settembre, e una in Champions League nel netto successo contro la Stella Rossa. Da agosto ad oggi sono 5 le presenze complessive da inizio stagione di Dumfries, con una rete contro il Monza all'attivo.

Dichiarazioni che fanno da eco a quanto detto quest'oggi a NOS: "Non ho ancora firmato ufficialmente il rinnovo, dobbiamo sistemare ancora alcuni dettagli - ha precisato il giocatore olandese dal ritiro della sua nazionale a Budapest -. La trattativa sta durando da un po' perché negli scorsi mesi c'è stato un passaggio di proprietà (da Suning a Oaktree, ndr). Mi aspetto che le cose vadano bene. La volontà c'è, spero di firmare il prima possibile così da mettere un punto sulla questione e andare avanti"

