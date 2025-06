Inter, senti Mourinho: "Il Triplete è mio, non volevo lo rifacessero"

José Mourinho ha "gufato" Simone Inzaghi, ma ora tifa anche per lui. L'allenatore portoghese ex Inter, questa stagione sulla panchina del Fenerbahce in Turchia, ha dichiarato in un'intervista a Sky Sports: "Sarò un po' cattivo, ma molto onesto. Quest'anno temevo davvero che l'Inter potessero rivincere il Triplete, io non volevo perché il Triplete è mio. Ma adesso che hanno perso sia la Coppa Italia, sia il campionato, mi piacerebbe vedere l'Inter vincere la Champions League.

"Luis Enrique sta facendo un lavoro eccezionale al Paris Saint-Germain, ha trasformato completamente la squadra. Hanno perso il loro calciatore numero 1 (Mbappé, ndr), ma sono riusciti a ricostruire tutto in modo straordinario. Quindi, se dovesse vincere il PSG, sarei felice anche per Luis Enrique".