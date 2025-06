Inter e Juventus, sentite Zangrillo: 'Gudmundsson ha mercato in Italia e all'estero, lasciamolo sognare'

Il Genoa si gode Albert Gudmundsson. Il gol del 3-0 al Cagliari nel posticipo di lunedì sera allo Stadio Luigi Ferraris è il centesimo in carriera tra i professionisti e il 14esimo in questo campionato di Serie A per l'attaccante islandese, dietro soltanto al capocannoniere argentino Lautaro Martinez (23) dell'Inter e al centravanti serbo Dusan Vlahovic (16) della Juventus. Uno di questi due calciatori "rischia" di diventare suo compagno di squadra nella prossima stagione, infatti il numero 11 del Grifone è nel mirino di nerazzurri e bianconeri in Italia, oltre che della Roma.

ZANGRILLO - Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo commenta a Radio Sportiva: "Gudmundsson è un ragazzo giovane e serio. E' inutile negarlo, vuole coltivare delle ambizioni che noi in questo momento non siamo in grado di garantire. Ha un mercato nazionale e internazionale, è corretto che entrambe le parti facciano delle valutazioni, quello che importa è il risultato finale. Inter? Non mi occupo di queste cose, lasciamo che il calciatore sogni e lasciamo a noi aperta la possibilità di operare correttamente sul mercato. Abbiamo imparato a voler bene ai nostri ragazzi, si possono fare delle buone operazioni e pensare che tra qualche anno Albert possa dire 'se non era per il Genoa, non ero qua'".

AUSILIO - Dal canto suo il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio aveva analizzato a Sport Mediaset: "Gudmundsson o Zirkzee? Mi piacciono tutte e due, ma sapete benissimo la difficoltà che ci sono a fare questo tipo di operazioni in Italia… Visto il mio lavoro e il rendimento di questi due ragazzi, sarei un folle a dire che non sono due giocatori di qualità, ma questo non significa che l'Inter li può comprare. Abbiamo cinque attaccanti e ripartiremo da quattro".

IL PUNTO - Arrivato a gennaio 2022 dagli olandesi dell'AZ Alkmaar per 1,5 milioni di euro, lo scorso novembre Gudmundsson (classe 1997, 27 anni il prossimo 15 giugno) ha prolungato il proprio contratto con il Genoa dal 2026 fino a giugno 2027 con tanto di aumento d'ingaggio da 750mila euro a 1,2 milioni di euro netti all'anno più bonus. A gennaio il club rossoblù ha rifiutato un'offerta della Fiorentina da 22 milioni di euro più bonus per lui, valutando il suo cartellino sui 30 milioni di euro. Una cifra che si può abbassare con l'inserimento di una contropartita tecnica. In Premier League piace al Tottenham, che nello scorso mercato di gennaio ha acquistato per 25 milioni di euro dal Genoa il difensore romeno Dragusin, ex Juventus. Il bisnonno di Gudmundsson giocò nel Milan, prossimo avversario del Genoa domenica a San Siro. Uno stadio che i tifosi nerazzurri sperano possa diventare la sua nuova casa.