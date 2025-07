Inter senza esterni, Inzaghi parla alla squadra e vara il piano d'emergenza

Vedere Dumfries scattare sulla corsia sinistra del Maradona ha fatto un certo effetto, ma è l’esatta fotografia del complicato momento che vive l’Inter, alle prese con una severa emergenza che riguarda le corsie laterali, dove sono fuori Zalewski, Carlos Augusto e Darmian, e a cui si aggiunge anche Dimarco in vista della prossima sfida di Champions contro il Feyenoord. Con tutte queste assenze concentrate in un solo reparto, non sarà semplice per Inzaghi trovare una soluzione adeguata ed è questo il motivo che ha spinto il tecnico nerazzurro a rendere pubblica una richiesta avanzata negli spogliatoi.

LA RICHIESTA DI INZAGHI - Ben conscio delle difficoltà che incontrerà nelle prossime due partite, Simone Inzaghi si è rivolto al proprio gruppo chiedendo uno sforzo ulteriore a tutti, ancora maggiore disponibilità al sacrificio, perché in questa situazione saranno fondamentali due cose: la voglia di aiutarsi in campo e un rapido spirito di adattamento, visto che qualcuno, probabilmente un paio, potrebbero ritrovarsi a giocare fuori ruolo. Soprattutto in Champions, ovviamente perché molto banalmente è la gara più vicina e quella che offre meno possibilità di recupero agli acciaccati.

LE SOLUZIONI - Oggi lo staff medico ha valutato le condizioni fisiche di Dimarco ed è impossibile che l’esterno possa essere pronto per giocare dal primo minuto in Olanda. Ecco perché Inzaghi sta già pensando alle soluzioni alternative che possano mettere una pezza all’enorme lacuna. Al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di far traslocare Dumfries sulla corsia sinistra, con Pavard che giocherebbe a destra, un po’ più avanzato rispetto al solito. Ma attenzione ad altre due opzioni: una è quella che prevede l’avanzamento di Bastoni come quinto a sinistra, scelta più conservativa rispetto alle altre. Ma c’è addirittura una terza opzione con uno tra Thuram e Correa a tutta fascia. Insomma, in caso di emergenza bisogna inventarsi qualcosa e Inzaghi sta riflettendo sulle migliori soluzioni a disposizione.