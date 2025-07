Inter, si ferma Thuram: salta il Bologna, a rischio il derby con il Milan

Una brutta notizia per l'Inter in vista dei prossimi impegni contro Bologna e Milan in Coppa Italia: si ferma Marcus Thuram.

I nerazzurri si godono il passaggio del turno in Champions League dopo il pareggio interno contro il Bayern Monaco e si rituffano sul campionato, dove sono attesi dalla sfida con il Bologna in un crocevia importante per la corsa Scudetto. Simone Inzaghi non potrà però contare sul francese ex Borussia Monchengladbach, uscito acciaccato dal confronto con i bavaresi a San Siro.

Thuram si è sottoposto oggi a degli esami strumentali che hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra: le sue condizioni e quando potrà tornare in campo.

IL COMUNICATO DELL'INTER - Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra.

La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.



QUANTE PARTITE SALTA E QUANDO TORNA THURAM - Nel comunicato non vengono forniti tempi di recupero precisi, ma Thuram salterà certamente la partita con il Bologna in campionato (33esimo turno di Serie A, domenica 20 aprile ore 18) e la sua presenza è a forte rischio anche per il derby con il Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia (mercoledì 23 aprile, ore 21). L'Inter e Inzaghi non vogliono correre rischi, valuteranno quotidianamente la situazione con l'obiettivo di recuperare l'attaccante francese per averlo al meglio contro la Roma in campionato (sabato 26 aprile, ore 18) e soprattutto per la semifinale d'andata di Champions League a Barcellona (mercoledì 30 aprile, ore 21).

CHI GIOCA AL POSTO DI THURAM - Al Dall'Ara Inzaghi dovrà fare a meno di Thuram e studia le condizioni di Marko Arnautovic, Mehdi Taremi e Joaquin Correa: l'austriaco al momento è il favorito.