Inter: sogno Ederson a centrocampo, per i bookie a un passo l'ingaggio di Leoni in difesa

Dopo un Mondiale per Club deludente, l'Inter è concentrata sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nome caldo di questi giorni, per rinnovare il centrocampo, è il brasiliano dell'Atalanta Josè Ederson. Il suo approdo a Milano si gioca a 3 su Snai. Per la difesa invece, secondo i bookmaker, è a un passo l'ingaggio di Giovanni Leoni del Parma, offerto a 1,50. Il nuovo allenatore Christian Chivu lo ha avuto a disposizione, la scorsa stagione, nella sua esperienza in Emilia e vorrebbe ora portarlo in nerazzurro.

Movimenti anche in attacco dove, dopo l'ingaggio di Bonny, si cerca un'altra punta come alternativa alla coppia titolare Lautaro-Thuram. In “pole”, in lavagna, il danese ex Atalanta Ramsus Hojlund, proposto a 2 su Goldbet dopo un paio di stagioni deludenti al Manchester United. Altra pista, in quota, Santiago Castro del Bologna, terminale offensivo del gioco di Vincenzo Italiano nel suo primo anno in Italia. L'argentino all'Inter vale 3 volte la posta.