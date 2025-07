Inter, Sommer nel mirino del Galatasaray: la situazione

Il Galatasaray guarda in casa Inter: oltre ad Hakan Calhanoglu, occhi puntati anche su Yann Sommer.

Sono ore concitate in casa Inter: tra la spaccatura nata in seguito alle dichiarazioni del capitano Lautaro Martinez e una sessione estiva di calciomercato che ormai ha preso ufficialmente il via, ecco che la situazione in casa nerazzurra è a dir poco tesa e accesa. Il Mondiale per Club è ormai da lasciarsi alle spalle e per la dirigenza di Viale della Liberazione è tempo di continuare quell’opera di trattative e trasferimenti partita con Sucic, proseguita con Luis Henrique e continuata con Bonny.

Ma per ogni entrata, c’è qualche questione in uscita che va risolta in fretta: dal futuro di Frattesi alla clausola di Dumfries valida fino a metà luglio, passando per il futuro di Hakan Calhanoglu e anche di Yann Sommer, che nel corso dell'ultima annata ha disputato 53 partite fra tutte le competizioni (per un minutaggio totale di 4800' precisi, subendo 55 reti, ma tenendo la porta inviolata in ben 22 occasioni). Due destini che, in realtà, possono avere una destinazione e un minimo comun denominatore: il Galatasaray.

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il portiere svizzero ex Borussia Monchengladbach è fra i nomi terminati della lista d’interesse da parte della società turca campione della Super Lig. Sommer non è l’unico a essere sondato dal Gala: ci sono diverse idee prese in considerazione, ma finora nessun approccio è stato effettuato né con l’Inter e nemmeno con l’entourage del giocatore di proprietà dei nerazzurri. Si attendono novità in merito.