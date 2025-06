Inter, Sommer: "Tante cose diverse con Chivu. Dobbiamo essere forti anche negli ultimi 20 minuti"

Alla vigilia di Inter-Urawa Reds ha parlato Yann Sommer ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il portiere nerazzurro ha analizzato le differenze tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi, entrando anche nei dettagli dei due diversi stili di gioco.

DIFFERENZE - "Differenza da Inzaghi? Chivu è un altro allenatore, tantissime cose sono diverse: è diversa la comunicazione, anche sul campo qualche idea è diversa tatticamente. Però è sempre così, è un altro carattere: questo cambia tanto. Difesa a zona? Cambia un po', però è qualcosa di nuovo: proviamo adesso e vediamo, però fa anche bene cambiare qualcosa come nuova sfida".

PREPARAZIONE - "Condizione fisica? Non è il miglior momento per cambiare qualcosa, siamo alla fine di una lunghissima stagione: è normale che la forma è un po' così, però quando inizieremo la nuova stagione sarà importante fare una bella preparazione per un'altra stagione lunga. Dovremo essere forti anche negli ultimi 20 minuti, è il nostro obiettivo".

