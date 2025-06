Inter, Sommer: "Tutti scioccati dopo la finale con il PSG. Differenze con Inzaghi? Con Chivu cambia tutto ed è anche un bene"

A DAZN, il portiere dell'Inter Yann Sommer ha parlato in vista della sfida contro gli Urawa Red Diamonds, match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club.

IL KO CON IL PSG - Il portiere svizzero è tornato a parlare dell'amara sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: "I giorni dopo una partita così sono sempre difficili, è chiaro. Tutti i giocatori erano scioccati dopo quella gara, però è il calcio. È successo. Ne abbiamo parlato, abbiamo cercato le ragioni e i motivi per i quali le cose sono andate così, ma adesso è importante andare avanti con la testa, i pensieri e le idee".

DIFFERENZE INZAGHI CHIVU - "Sì, tante perché Chivu ha un altro carattere, è un altro allenatore, cambia tutto. Non nel senso della tattica, ma anche nella comunicazione ad esempio, perché è una persona, un allenatore diverso. Ed è anche un bene".