Inter, sondaggio per Luis Henrique del Marsiglia

La stagione è nel vivo e l'Inter è l'unica squadra italiana che sta lottando per tre obiettivi. Testa al campo, ma lo sguardo è rivolto anche al mercato estivo: Marotta e Ausilio hanno iniziato a pianificare la strategia in vista della prossima stagione, individuando alcuni giocatori che possono diventare obiettivi concreti nei prossimi mesi. Tra questi, secondo quanto riporta Sky Sport, c'è l'esterno brasiliano del Marsiglia Luis Henrique, classe 2001 per il quale i nerazzurri hanno fatto un primo sondaggio: una richiesta d'informazioni per capire se ci sono margini per approfondire i discorsi e gli eventuali costi dell'operazione.

CHI E' LUIS HENRIQUE, L'ESTERNO DEL MARSIGLIA CHE PIACE ALL'INTER - Nel Marsiglia di De Zerbi Luis Henrique ha totalizzato 29 partite tra campionato e Coppa di Francia segnando 9 gol e servendo 7 assist ai compagni. Ha iniziato la stagione da esterno sinistro d'attacco a piede invertito, negli ultimi mesi è stato spostato a destra e arretrato di qualche metro sulla linea dei centrocampisti, giocando quasi a tutta fascia nel 3-4-2-1 dei biancoblù. Con il Marsiglia ha un contratto in scadenza a giugno 2028, l'hanno preso nell'estate del 2020 per 8 milioni e dopo un anno e mezzo in prestito al Botafogo, dal dicembre 2023 è entrato stabilmente nella rosa del club francese.

COME PUO' GIOCARE LUIS HENRIQUE NELL'INTER - Idealmente, nell'Inter potrebbe giocare da esterno nel 3-5-2 di Simone Inzaghi; sia a destra che a sinistra. A oggi gli esterni titolari dell'Inter sono Dumfries da una parte e Dimarco dall'altra, Darmian e Carlos Augusto sono le prime alternative ed entrambi possono giocare anche da braccetto in difesa. Oltre a loro c'è Nicola Zalewski, arrivato nello scorso mercato di gennaio in prestito dalla Roma con diritto di riscatto fissato intorno ai 6/7 milioni di euro.