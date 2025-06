Inter, sorpresa Acerbi: nei pre convocati dell'Italia di Spalletti per Norvegia e Moldova

Una novità, in una finale di stagione in crescendo. Francesco Acerbi è tornato protagonista, lo ha fatto con la maglia dell'Inter e potrebbero farlo con quella dell'Italia di Luciano Spalletti. La notizia è rilanciata da La Gazzetta dello Sport, il 37enne difensore è stato inserito dal commissario tecnico azzurro nella prelista dei convocati per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia, venerdì 7 giugno, e Moldova, lunedì 9 giugno, già decisive per il primo posto del girone.

Una necessità, considerando quella che è la situazione del pacchetto difensivo italiano in questo momento. L'allarme è suonato nelle ultime settimane, i problemi fisici che hanno investito buona parte della rosa delle prime scelte (Gatti è appena rientrato dal problema al perone, Calafiori da un infortunio al ginocchio, mentre Buongiorno, al momento ai box per un problema agli adduttori, potrebbe tornare a disposizione di Conte per l'ultima partita in casa del Napoli contro il Cagliari, nell'ultima giornata di Serie A), hanno spinto la guida tecnica nativa di Certaldo, che di recente a chi gli chiedeva di Acerbi ha risposto: "Sapete quanti anni ha?", a fare retromarcia.

Acerbi non indossa la maglia dell'Italia dal novembre 2023, dal ritorno dello spareggio per Euro 2024 contro l'Ucraina. Doveva far parte del gruppo azzurro a marzo 2024, per la tournée negli Stati Uniti, ma l'episodio con Juan Jesus che lo ha visto coinvolto lo ha lasciato giù dall'aereo. Ora è pronto a tornare, per fermare lo spauracchio Haaland, al quale ha messo la museruola nella finale di Champions League 2023, vinta dal Manchester City con un gol di Rodri ma con il 9 completamente annullato. L'Italia di Spalletti nell'ultimo biennio ha sofferto la fisicità degli avversari e le situazioni da palla in attiva, Acerbi in quest'ottica potrebbe essere un'arma in più.

Il condizionale è d'obbligo, far parte della lista dei convocati non significa necessariamente far parte del gruppo dell'Italia contro Norvegia e Moldova. Le nuove regole Fifa obbligano i ct a stilare le liste molto ampie in anticipo, per poter convocare i giocatori senza problemi con i club, quindi la chiamata di Acerbi non è scontata. Oltre al centrale dell'Inter, impegnato fino al 31 maggio per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, Spalletti sta pensando a Gabbia del Milan e Comuzzo della Fiorentina. Tutto sarà più chiaro intorno al 29/30 maggio, quando Spalletti comunicherà le scelte ufficiali per due impegni da non fallire, per evitare di iniziare in salita il percorso verso il Mondiale del prossimo anno.