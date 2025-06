Inter, Stramaccioni: “Pio Esposito mi ricorda il primo Toni. Basta prestiti, deve restare”

In casa Inter non si fa che parlare di Francesco Pio Esposito, l’attaccante classe 2005 che ha trovato contro il River Plate il suo primo goal in nerazzurro. La gara era commentata su Dazn da Andrea Stramaccioni e ora l’ex allenatore interista ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle impressioni che ha avuto nel guardare le gesta dell’ex punta dello Spezia.

GIOVANE – "Basta con questa storia del ‘giovane’. Esistono giocatori forti e altri meno forti. Francesco Pio Esposito è un giocatore forte. Assolutamente sì sono d’accordo col club che lo vuole tenere. Ciò che a volte si sottovaluta è che vivere certi ambienti, allenarsi con determinati compagni e subire pressioni simili ti fa crescere e maturare. Se sei forte devi stare all'Inter. E Pio lo è. I nerazzurri non hanno un giocatore con le sue caratteristiche oggi, forte fisicamente e abile nel giocare spalle alla porta".

MERCATO –"Niente Hojlund? Non paragonerei le due situazioni, ma crederei su chi è esploso in casa. Ha visto come Lautaro ha esultato insieme a lui? O quando Barella gli ha rovesciato la borraccia sulla testa? E la grinta di Bastoni quando lo ha abbracciato? I senatori lo hanno accolto alla grande".

ATTACCO INTER – "Lautaro è in gran forma e vuole riprendersi tutto. Thuram non si discute, Bonny è un giocatore di grande qualità, forza e prospettiva. Esposito può completare il poker alla grande, lo vedo assolutamente complementare gli altri tre anche nei diversi abbinamenti possibili".

IL PARAGONE – "Chi mi ricorda? Il primo Luca Toni, quello di Palermo con Guidolin. Per come mette il corpo, per come effettua il primo controllo e per la finta che gli piace tanto con cui ha segnato al River. E poi, mi lasci dire, che carattere. Nei primi cinque minuti ha preso un calcione da Diaz, miglior marcatore del campionato argentino, e un altro da Martinez Quarta. Una sorta di ‘benvenuto’ alla gara. Non li ha sofferti per nulla. Ha cominciato a picchiare anche lui e alla lunga ha vinto ogni duello".

COSA DEVE MIGLIORARE – "Andrò controcorrente: il colpo di testa. È già molto forte, ma può essere ancora più cattivo e devastante".

NAZIONALE – "Ha le potenzialità per diventare il 9 azzurro. La strada è lunga, deve restare umile, affamato e dimostrare partita dopo partita il suo valore. Oggi bisogna credere su un prospetto così. Gattuso lo conosce bene, ma anche l’Inter deve crederci. Basta con questa storia dei prestiti".

PRESTITI – "Analizziamo cosa avviene all’estero. Musiala non va in prestito, Yamal idem, Fodem idem. Pio sarà forte come loro? Oggi ovviamente no, ma bisogna ragionare sul domani. Lasciamogli giocare le sue carte. Io dico che al momento può dire la sua dietro Lautaro e Thuram, e con un allenatore come Chivu che lo conosce meglio di chiunque altro. Crediamo negli Yildiz e negli Esposito come in altre squadre fanno con Douè, Nusa, Mainoo. Tutti 2005. Non va ripetuto un altro caso Hujsen, che ha lasciato la Juve troppo in fretta. Mi dà fastidio vederlo con la maglia del Real invece che con quella di un club italiano".