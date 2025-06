Inter su Donnarumma, il portiere ex Milan in rotta col PSG

Pazza idea di mercato per l'Inter, che pensa a Gianluigi Donnarumma. Secondo Sky, i dirigenti nerazzurri hanno messo gli occhi sul portiere della Nazionale. Non per questa campagna trasferimenti invernale, ma per una delle prossime due estive.

Classe 1999, Donnarumma è sotto contratto fino a giugno 2026 (la stessa scadenza del 36enne svizzero Yann Sommer con l'Inter) con il Paris Saint-Germain, che gli riconosce un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno (bonus compresi).

Arrivato a parametro zero dal Milan nel mercato estivo del 2021, Donnarumma è alla sua quarta stagione in Francia. Dove finora ha raccolto 131 presenze con 128 gol subiti. Vincendo 7 titoli: 3 campionati, altrettante supercoppe francesi e una coppa di Francia.

Prima di Natale il suo agente Enzo Raiola ha dichiarato: "Se parliamo di contratto no, è in scadenza 2026. Stiamo vedendo, ora c'è un momento di pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la fumata bianca. Ora è tutto in sospeso, in fase di trattativa tutto può succedere, non diamo previsioni. Siamo in fase di stand-by".

