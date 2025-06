Inter sempre su Castro: il Bologna spara alto e prepara un contromossa

Non ci sono più solo i numeri a certificare la crescita esponenziale di Santiago Castro. L’attaccante si è preso sulle spalle l’eredità di Zirkzee, con leggerezza e cattiveria: 10 gol e 8 assist in stagione, fin qui, divisi tra le 8 reti e i 5 passaggi vincenti in Serie A e le 2 con 3 assist in Coppa Italia. Oltre al Bologna si è preso la Nazionale argentina a soli 20 anni. La Nazionale di Messi e Alvarez campione del mondo in carica.

SVOLTA- Arrivato nel mercato di gennaio del 2024 per 12 milioni dal Velez, Castro ha lavorato tanto per adattarsi alla Serie A. Con l’arrivo Vincenzo Italiano, Santi ha trovato la guida giusta per migliorare sotto ogni punto di vista. Il senso del goal e il forte temperamento avevano conquistato Giovanni Sartori ma ora il talento argentino sa lavorare per la squadra, attacca la profondità ed è migliorato anche sul gioco aereo. Un attaccante completo che ha letteralmente stregato l’Inter: Javier Zanetti è un uomo in missione da mesi sul gioiello del Bologna.

VALUTAZIONE TOP - Per strappare Castro al Bologna serve davvero uno sforzo eccezionale. L'idea del club emiliano sarebbe quella di tenere duro almeno per un'altra stagione con la prospettiva di un adeguamento dell'ingaggio (attualmente di 500 mila euro) e, magari, una Champions League da protagonista dopo averla provata in questa stagione senza grande fortuna. L'Inter non molla la presa, sono previsti dei contatti diretti al termine della stagione. La valutazione che il Bologna fa di Castro è decisamente importante: 40 milioni come base di partenza. Troppi per il club nerazzurro? Lo scopriremo tra un mese circa.