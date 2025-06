Inter, svolta Frattesi: Chivu gli ha promesso fiducia e continuità

L'addio di Simone Inzaghi all'Inter potrebbe essere la svolta di Davide Frattesi. Nelle sei ore di volo durante le quali l'allenatore arrivava da Milano a Riyad, il centrocampista classe '99 ha visto un nuovo futuro all'orizzonte. Tra i due il rapporto non era un granché, il ragazzo voleva più spazio ma anche nell'ultima stagione è quasi sempre entrato dalla panchina; a gennaio c'era stato qualche contatto tra l'agente e la Roma anche se il giocatore non si è mai impuntato per andare via. E ora, con Chivu potrebbe anche rimanere a Milano.

COLLOQUIO FRATTESI-CHIVU, AVANTI INSIEME? - La nuova Inter è un work in progress che parte dagli arrivi di Sucic e Luis Henrique - disponibili già per il Mondiale per Club - e passa per il riscatto di Zalewski (6,5 milioni) per il quale mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare. Nel nuovo progetto potrebbe esserci spazio anche per Frattesi, che dopo aver pazientato seduto in panchina può vivere una stagione da protagonista. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è stato un colloquio tra il giocatore e Chivu, durante il quale l'allenatore l'ha rassicurato dicendogli che punterà su di lui e lo farà giocare con più continuità.

IL MERCATO DI FRATTESI - Napoli e Roma restano alla finestra, pronte a intervenire se Frattesi dovesse confermare la volontà di andare via dall'Inter. Al momento però, considerando il cambio in panchina, una sua permanenza a Milano non è da escludere e rispetto a qualche settimana fa è un'ipotesi concreta. Se non fosse andato via Inzaghi, probabilmente, sarebbe partito Frattesi con gli altri due club pronti a un testa a testa. Oggi però lo scenario è cambiato, Davide ha un contratto fino al 2028 con l'Inter e se dovesse sentire la fiducia del nuovo allenatore potrebbe avere un ruolo da protagonista.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui