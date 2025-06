Inter, Taremi: "Faccio tesoro delle critiche"

Mehdi Taremi è pronto a giocare dal primo minuto la gara di Champions League contro il Lipsia stasera a San Siro. L'attaccante iraniano classe 1992, arrivato a parametro zero dal Porto, ha dichiarato nel matchday programme ufficiale: "Mi sono innamorato del calcio già da bambino: fare gol, assist, vincere le partite mi ha sempre trasmesso un’emozione speciale. Tutti i giorni si impara una lezione, bisogna impegnarsi sempre se si vuole diventare degli atleti professionisti".

"Io cerco sempre di essere positivo, faccio tesoro delle critiche e sfrutto ogni allenamento e ogni partita per migliorarmi. Lo spogliatoio è fondamentale per me, i compagni diventano come una famiglia in cui ci si aiuta l’uno altro. Condividiamo le stesse gioie e gli stessi dolori e scendiamo in campo per raggiungere lo stesso obiettivo".

"Mio padre giocava a calcio, è lui che mi ha trasmesso la passione per questo sport, ogni giorno passato in campo con lui mi è servito per imparare qualcosa. Mi piacciono le sfide, gioco sempre per vincere, qualsiasi partita sia. Tutto sta in che cosa la parola ‘vincere’ rappresenta per me".

"Nella mia prima settimana qui ho festeggiato il compleanno e ho segnato due gol in amichevole. Davvero fantastico per me. È stato l’avverarsi di un sogno e l’inizio di qualcosa di bello".