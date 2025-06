Da Mehdi Taremi passa una buona fetta del mercato in entrata dell’Inter ed è questo il motivo che sta spingendo i nerazzurri a trovare una nuova sistemazione al centravanti iraniano, che alla sua prima stagione in Italia ha deluso tutte le aspettative. Oaktree è stata chiarissima in merito, vale lo stesso discorso impostato per Correa nei mesi scorsi: sì a un nuovo centravanti, ma solo dopo essersi liberati degli esuberi, in questo caso Taremi, per l’appunto. L’ex Porto non ha viaggiato con la squadra per l’America perché bloccato a Teheran, ma in queste ore è riuscito a mettersi in contatto con il club e tranquillizzare tutti. Gli ultimi aggiornamenti danno ormai Taremi lontano dalla capitale iraniana, il che renderà più agevoli i prossimi contatti.

INTERMEDIARIAL LAVORO - Al di là della vicinanza umana verso la persona, l’Inter considera però necessario che le strade si separino e forse dopo un primo periodo in cui ha provato a fare muro, adesso anche lo stesso Taremi sembrerebbe disposto a prendere in considerazione destinazioni diverse da Milano. Forse anche il lavoro diplomatico dell’agente è servito a fare breccia, sta di fatto che contrariamente al passato, l’ex Porto pare quantomeno interessato e disposto ad ascoltare nuove proposte. Interessamenti che sembrano poter giungere dalla Turchia e soprattutto dall’Inghilterra, dove in queste ultime ore si è concretamente acceso l’interesse del Fulham. In viale della Liberazione non sono ancora pervenute offerte ma gli intermediari sono al lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare sia l’Inter che Taremi.

HOJLUND MA NON SOLO - L’iraniano percepisce un ingaggio elevato, 3,5 milioni di euro per altre due stagioni. L’Inter intende liberarsi della spesa per potersi tuffare su un altro profilo e per Taremi sono disposti anche a prendere in considerazione un’operazione di prestito con obbligo di riscatto. Successivamente, Ausilio porterebbe avanti i dialoghi con lo United per Højlund, operazione ancora da costruire visto che i Red Devils sembrava poco incline a un prestito con diritto. Una resistenza che sta già portando il direttore sportivo a guardarsi attorno e a considerare altre opportunità.