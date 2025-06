Inter, Fulham e Besiktas su Taremi

L'Inter cerca una nuova sistemazione sul mercato per Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano classe 1992 è bloccato in patria dalla guerra e per questo motivo non sta partecipando al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Arrivato l'anno scorso a parametro zero dal Porto, nella sua prima stagione in Italia ha segnato 3 gol in 43 presenze con la maglia nerazzurra. Il suo contratto scade a giugno 2027 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno.

Taremi è stato sondato da Fulham, Nottingham Forest, Fenerbahce e Besiktas. Quest'ultimo club turco è alla ricerca di un possibile erede dell'italiano Ciro Immobile (classe 1990 ex Lazio), che può tornare in Serie A, dove lo vorrebbe il Bologna.

Dato pure sulle tracce del croato Franjo Ivanovic (classe 2003) in forza al club belga dell'Union Saint-Gilloise e del gambiano Ali Sowe (classe 1994 ex Chievo), in scadenza di contratto con i russi del Rostov.

In alternativa il Besiktas sta pensando al centravanti inglese Tammy Abraham (classe 1997), rientrato alla Roma dopo un prestito al Milan.

In caso di addio a Taremi, l'Inter potrebbe prendere un altro attaccante oltre al francese Bonny (classe 2003), in arrivo dal Parma. In questo senso nel mirino di Ausilio e Marotta c'è il danse del Manchester United, Rasmus Hojlund (classe 2003 ex Atalanta).