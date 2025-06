Inter, tentazione Zielinski per Inzaghi: il polacco mette la freccia su Asllani

Inter - Juve non è una sfida come le altre, comporta maggiori pressioni e considerazioni aggiuntive. Ecco perché fino alla vigilia Simone Inzaghi si è portato dietro ancora qualche dubbio e, guarda caso, nella zona nevralgica del campo, lì davanti alla difesa, dove manca Hakan Calhanoglu, ovvero l’unico uomo dell’intera rosa che in base alla sua presenza o meno trasforma l’intera squadra. “Asllani è il sostituto naturale di Calha, se sta bene gioca lui”. Ma, alla fine, toccherà a Zielinski.

DICHIARAZIONI MASCHERATE? - È quel se sta bene che ha lasciato parecchi dubbi, perché l’albanese si è allenato in gruppo appena due giorni dopo aver accusato un problemino al ginocchio. Ma forse non è stata neanche questa l’unica preoccupazione di Inzaghi, perché fondamentalmente anche Zielinski è stato fermo ed è rientrato qualche minuto in Svizzera contro lo Young Boys. Ecco, forse dietro quella dichiarazione di facciata da parte del tecnico nerazzurro potrebbe esserci anche una questione di mera fiducia: Asllani ha spesso mostrato problemi di personalità quando si è trattato di affrontare match così importanti e consegnargli le chiavi del centrocampo contro la Juve potrebbe risultare un azzardo. Azzardo che Inzaghi non sembra intenzionato a prendersi.

ZIELINSKI HA MESSO LA FRECCIA - Ecco perché nelle ultime sono salite le quotazioni di Zielinski, il centrocampista polacco è calciatore di esperienza e personalità. Più sale il livello e più si trova a suo agio, prova ne sia la prestazione fornita a Manchester contro il City di Guardiola. Zielinski giocherà da play, come qualche volta gli è capitato di fare anche in nazionale e l’Inter, probabilmente, ne guadagnerà in carattere li in mezzo al campo. Inzaghi ha fatto la sua scelta.

