Inter, testa e disattenzione: Lautaro non si abitui a non segnare, ma il vero problema è la difesa

Riassunto della giornata (per ora): il Napoli vince (quasi sempre), l’Atalanta ri-vince (era ora) e l’Inter non stravince malgrado uomo in più e netto dominio. Risultati senza sorprese, ammettiamolo. Il momento più emozionante del week-end, a ripensarci, è stato il dissing tentato da Antonio Conte, indirizzato non si sa bene a chi. “Hai voluto la bicicletta, ora pedala”, ha intonato l’allenatore del Napoli. Thiago Motta si è scansato (“non si riferiva a me”), altri non si sono fatti avanti. Vedremo come andrà a finire.

Intanto è andata a finire bene la settimana dell’Inter che poteva anche complicarsi con la brutta faccenda dei capi ultras. D’accordo che le avversarie (Stella Rossa e Stella Granata) non erano nell’élite del calcio internazionale, ma sia la società che l’allenatore e soprattutto la squadra sono stati bravi ad isolare il campo dalla curva. Complimenti. Non era scontato.

Non erano assolutamente scontati neppure i sette gol segnati da Thuram, con tripletta allegata a quella segnata da Retegui poche ore prima. In attesa della risposta che gli juventini auspicano da Vlahovic e i milanisti da un attaccante a scelta, si registra il momento di difficoltà di Lautaro Martinez. Gioca come l’anno scorso, ma non segna più come l’anno scorso. Sarà un problema? Sì, ma solo se dovesse diventare un’abitudine. Per il momento non lo è. Perché, in assoluto, Lautaro non è mai un problema, semmai la soluzione a un problema. Anche quando non segna. Semmai alla lunga diventerà un problema il numero dei gol subiti. Questione di concentrazione che non è più feroce come l’anno scorso. Testa e disattenzione. Da mettere a posto, altrimenti finisci per stare in ansia fino al 90mo, perfino contro una Stella Granata in dieci e con Zapata uscito in barella.

Stella Granata perchè… con quella maglia si fa fatica a chiamarlo Toro. Ma magari hanno ragione quelli del marketing. Di sicuro, con quel color pesca, è una maglia da collezione.