Inter, Thuram fa gola alle big europee: chi può pagare la clausola

L’Inter si gode un Marcus Thuram da record: il francese ha infatti già realizzato 12 gol in questa Serie A, arrivando quasi ad eguagliare il bottino totale messo insieme nella passata stagione (13 reti), quella del 20° Scudetto. Il classe ’97, in questa prima metà (o quasi) di campionato, è indubbiamente cresciuto rispetto all’anno scorso – dove aveva comunque dato un grande apporto – diventando il primo realizzatore dei nerazzurri, con capitan Lautaro che sta vivendo un momento di appannamento sottoporta e crescendo in zona gol, portando avanti la sua transizione da attaccante esterno (come ai tempi del Borussia Monchengladbach) a ‘prima punta’.



SIRENE DALL'ESTERO - Le super prestazioni del figlio di Lilian però impongono all’Inter di guardarsi le spalle, lato mercato: infatti, nonostante lo stesso Thuram abbia recentemente affermato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport che non eserciterà mai la clausola rescissoria da 85 milioni prevista dal contratto valido fino al 30 giugno 2028 con la società meneghina ("Lo dico chiaro: non accadrà mai che io lasci l'Inter sfruttando la clausola, per il rapporto che qui ho con tutti. Quella cifra è messa lì, ma non sarò mai io da solo a scegliere. E se qualcosa arriverà, ci sarà sempre una discussione con la società”), diverse big europee si sono già mosse sondando il terreno per provare a strappare il giocatore della Nazionale transalpina ai nerazzurri. Non nuovo l’interesse del Liverpool di Arne Slot, che sta dominando la Premier League ed è in testa alla classifica di Champions League.





CLAUSOLA 'ABBORDABILE' - Non sono però solo i Reds a tenere d’occhio il giocatore vice Campione del Mondo a Qatar 2022: le sirene arrivano anche dalla patria di Thuram, con il Paris Saint-Germain che è alla ricerca di un nome per l’attacco per la prossima stagione, con la coppia di punte – formata da Goncalo Ramos e Kolo Muani – che finora ha messo insieme solo sei gol tra tutte le competizioni. La cifra ‘abbordabile’ della clausola permette quindi di immaginare diversi scenari, soprattutto per la finestra estiva di calciomercato, visto che al momento il ragazzo nato a Parma sta trascinando l’Inter di Simone Inzaghi, diventando sempre più un leader nell’ambiente nerazzurro.



PLUSVALENZA - Marcus Thuram è arrivato all’Inter a parametro zero nell’estate del 2023, dopo che il suo approdo sulla sponda nerazzurra di Milano era stato bloccato da un grave infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro. L’eventuale pagamento della clausola rescissoria da parte di un top club europeo porterebbe quindi alla società di Viale Liberazione una plusvalenza di quasi 80 milioni di euro, considerando le spese di commissione di 8 milioni per gli agenti del giocatore francese - che con il club lombardo guadagna 6 milioni a stagione.