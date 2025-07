Inter, Thuram in dubbio per il Barcellona: le ultime

L'Inter è pronta ad affrontare la Roma con uno sguardo già alla semifinale di UEFA Champions League. E un dubbio: Marcus Thuram rischia di non esserci a Barcellona.

Le condizioni dell'attaccante francese restano uno dei temi caldi in casa nerazzurra, Simone Inzaghi e la società non vogliono correre rischi con l'ex Borussia Monchengladbach in vista di un finale di stagione caldissimo tra lotta Scudetto con il Napoli e sogno europeo. Tikus punta almeno alla convocazione per la semifinale d'andata al Montjuic, ma nelle ultime ore filtra pessimismo sul suo recupero.

L'INFORTUNIO DI THURAM - Thuram si è fermato lo scorso 18 aprile per un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione, ma il rientro del numero 9 interista continua a slittare.

QUANDO TORNA THURAM - Il ritorno a disposizione di Thuram era inizialmente previsto per Inter-Roma per poi scalare al primo dei due confronti con il Barcellona, ora invece rischia di andare anche oltre. L'obiettivo di Inzaghi è avere Marcus al top per la semifinale di ritorno, in programma a San Siro il prossimo 6 maggio.

GLI AGGIORNAMENTI SU THURAM - Secondo quanto riferito da Pasquale Guarro su X infatti, la presenza di Thuram per Barcellona-Inter è in forte dubbio. Il francese ieri ha svolto ancora una volta lavoro personalizzato ricominciando solo con qualche leggera corsetta sul campo e questo alimenta il pessimismo sulle possibilità di averlo a disposizione.

Lunedì, evidenzia SportMediaset, Tikus proverà a tornare nuovamente in gruppo per strappare almeno la chiamata per la panchina, in caso contrario il suo rientro slitterà. Dopo Barcellona, l'Inter giocherà contro il Verona in campionato (3 maggio) per poi affrontare nuovamente i blaugrana a San Siro il 6 maggio.