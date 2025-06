Inter, Thuram saluta Inzaghi: "Un grande mister e un grande uomo"

Le strade dell'Inter e di Simone Inzaghi si sono separate. E' arrivato l'annuncio ufficiale, risolto il contratto del tecnico piacentino che dopo quattro anni lascia i nerazzurri e si prepara per una nuova avventura in Arabia Saudita, all'Al-Hilal che ha messo sul piatto un contratto biennale da 26 milioni di euro a stagione.

L'epilogo della storia è arrivato nel modo più doloroso possibile, la clamorosa sconfitta per 5-0 contro il PSG in finale di Champions League, ma nei saluti dei suoi giocatori ci sono solo i bei ricordi dell'avventura insieme.

IL SALUTO DI THURAM A INZAGHI - E' quello che si legge anche nel messaggio di Marcus Thuram, l'attaccante francese con un post su Instagram ha voluto dedicare un pensiero a Inzaghi: "Un grande Mister, e ancora più grande uomo. Grazie per la fiducia, i consigli, i momenti insieme e tutte le emozioni vissute in questa bella avventura. E' stato un piacere e un onore giocare sotto la sua guida. In bocca al lupo per tutto ciò che verrà… GRAZIE MISTER".