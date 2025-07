Inter, Thuram scrive e Lautaro: polemica chiusa

Inter, con un post scherzoso sui social, Marcus Thuram chiude il caso del presunto dissidio con Lautaro Martinez

Prove di distensione via social fra Lautaro Martinez e Marcus Thuram, se mai fra i due ci fosse stato davvero qualche reale problema. Ricordiamo che l'attaccante francese era salito alla ribalta per un "mi piace" al post con il quale Hakan Calhanoglu dove puntava il dito - senza citarlo - su Lautaro e sulle sue parole dopo la sconfitta contro il Fluminense al Mondiale: "Il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo".

Oggi Thuram ha commentato in modo scherzoso una delle ultime foto di Lautaro, tuttora in Argentina insieme alle moglie per ricaricarsi dopo una lunga annata: "Fai attenzione che non sai nuotare". Marcus ha scritto così sotto la foto di un Lautaro in procinto di buttarsi in piscina. Pioggia di like da parte dei tifosi interisti, ovviamente. I due hanno avuto modo di chiarirsi nei giorni scorsi, come riporta Gazzetta.it. La polemica dovuta a quel like si è spenta.