Inter, Thuram titolare o dalla panchina? Cosa gli ha chiesto Inzaghi per Barcellona

Le sorti dell'Inter sono legate a filo diretto alla presenza di Marcus Thuram: anche Lautaro, per quanto forte, soffre tremendamente l'assenza del suo compagno di reparto ed è questo il motivo per cui Simone Inzaghi sta accelerando tantissimo per riavere il francese già questa sera, nonostante le condizioni fisiche del francese non siano ottimali. L'ultima partita di Thuram è stata quella di Champions contro il Bayern, il ritorno a San Siro, mercoledì 16 aprile. Furono 90' di scatti e sacrificio, dai quali Thuram uscì con un problema muscolare che lo ha tenuto fuori fino a oggi: "Affaticamento all'adduttore della coscia sinistra", recitava il comunicato ufficiale dell'Inter. Da allora sono passati 15 giorni, le prime stime davano il rientro del calciatore tra la sfida contro la Roma e questa di Champions contro il Barcellona ma Thuram ha ripreso a correre a buon ritmo solo due giorni fa e questo sembrava allontanarlo dalla presenza a Montjuïc.

Eventualità che Simone Inzaghi sta cercando in tutti i modi di escludere, a prescindere dalle condizioni fisiche del calciatore, che ovviamente non può avere nelle gambe 90 minuti. Ma l'Inter è in severa difficoltà e adesso è importante che tutti diano il proprio contributo: ciò che Inzaghi chiede a Thuram è un'oretta a buon ritmo e il francese non si è tirato indietro. La volontà, almeno, è questa. Poi le ultime ore saranno decisive, così come il provino di domani. Ma ciò che è certo è che Inzaghi vorrebbe non privarsi dell'attaccante per tutto quello che la sua presenza comporta. Così stanca, l'Inter non riesce più a palleggiare con la stessa qualità econ Thuram riesce ad arrivare anche direttamente sulla punta, una variabile che a Barcellona potrebbe risultare determinante. Thuram starà con la squadra, Inzaghi ha bisogno di lui e l'attaccante non si tirerà indietro. Domattina la decisione finale: titolare o a partita in corso, ma di sicuro non ad Appiano, come si paventava fino a 48 ore fa.