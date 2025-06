Inter tra Bernabé e Rovella: nuove sirene dall'Arabia per Calhanoglu

Nuove sirene arabe per Hakan Calhanoglu. Secondo SportMediaset, il centrocampista turco dell'Inter sarebbe tentato da più di un'offerta arrivatagli dall'Arabia Saudita, alle quali almeno per il momento non chiuso le porte. Classe 1994, Calhanoglu è arrivato a parametro zero dal Milan nell'estate del 2021 ed è sotto contratto con il club nerazzurro fino a giugno 2027 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti all'anno.Â

Intanto l'Inter si guarda intorno sul mercato dei registi. Sempre secondo SportMediaset, nel mirino ci sarebbe l'italiano della Lazio, Nicolò Rovella (classe 2001 ex Juventus) che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e viene considerato incedibile dall'allenatore Maurizio Sarri e dal presidente Claudio Lotito, al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto.Â

Invece, secondo SportItalia, i nerazzurri sarebbero interessati al giovane spagnolo del Parma, Adrian Bernabé (classe 2001 scuola Barcellona).Â

Â