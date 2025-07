Inter tra Feyenoord e Atalanta, Inzaghi fa rifiatare le 3 stelle che valgono di più sul mercato: i casi dei loro sostituti

Inter avanti tutta. Simone Inzaghi è stato chiaro e, alla sua panchina numero 200 in nerazzurro, non molla nessuno dei quattro fronti su cui la squadra è ancora in corsa: campionato, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per club. Step by step, concentrandosi su una partita alla volta, ma senza perdere di vista il quadro generale. Tradotto in pratica: oggi testa al Feyenoord, ma pensando pure all'Atalanta.

Non a caso stasera a San Siro andranno in panchina i tre calciatori che valgono di più sul mercato: Bastoni in difesa, Barella a centrocampo e Lautaro in attacco. Tutti a riposo in vista della prossima trasferta di domenica sera a Bergamo, dove andrà in scena un altro scontro diretto per lo scudetto prima della sosta per le nazionali. I primi due avranno il doppio impegno contro la Germania ai quarti di finale di Nations League, l'argentino sfiderà Uruguay e Brasile nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Al posto dei tre titolari oggi scendono in campo Bisseck, Frattesi e Taremi: tre giocatori alle prese con situazioni molto diverse. Il primo sta vivendo una stagione positiva, proseguendo nel proprio processo di crescita. Come confermato anche sabato scorso, quando è entrato molto bene nella ripresa contribuendo alla rimonta contro il Monza.

Invece la stagione degli altri due è abbastanza deludente. Frustrato dal fatto di non essere ancora riuscito a diventare un titolare, il centrocampista italiano voleva andare via nello scorso mercato invernale. Più precisamente alla Roma, che resta interessata a Frattesi in vista della prossima stagione.

Arrivato a parametro zero dal Porto, l'iraniano Taremi sta rendendo meno del previsto ed è finito dietro ad Arnautovic nelle gerarchie dell'attacco nerazzurro. Finora ha segnato soltanto 3 goal, di cui 2 su rigore. Stasera ha un'occasione per cercare di rilanciarsi, dando qualche segnale di risveglio.