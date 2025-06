Inter, tutto su Bonny: può raggiungere la squadra per il Mondiale per Club. Cosa dice il regolamento

L'Inter continua a lavorare su Ange-Yoan Bonny. L'attaccante del Parma è il primo obiettivo dell'attacco nerazzurro e, più passano i giorni, più il classe 2003 si avvicina al suo ex allenatore Cristian Chivu. L'accordo tra le società è a un passo, mentre il giocatore ha già detto sì al trasferimento. E potrebbe raggiungere i nuovi compagni già per il Mondiale per Club.

LE CIFRE - La dirigenza vuole accelerare per dare a Chivu il terzo rinforzo di una campagna acquisti che ha già portato Sucic e Luis Henrique. L'operazione si può chiudere intorno ai 22-23 milioni, con l'Inter che punta ad abbassare l'esborso cash tramite l'inserimento di Sebastiano Esposito come contropartita. Il classe 2002, titolare alla prima partita del Mondiale per Club contro il Monterrey, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e verrebbe valutato tra i 6 e i 7 milioni.

MONDIALE - L'Inter sta aumentando il pressing per poter portare Bonny al Mondiale per Club. Vista l'emergenza in attacco, con Mehdi Taremi bloccato in Iran e Thuram infortunato, i nerazzurri vogliono chiudere in fretta l'accordo per sfruttare la finestra di fine giugno per la sostituzione dei giocatori nella lista dei convocati al Mondiale. Tra il 27 giugno e il 3 luglio si possono effettuare un massimo di sei modifiche alla lista, con l'Inter che, evenntualmente, inserirebbe Bonny e toglierebbe Sebastiano Esposito nel caso in cui venisse incluso nell'affare. Il tutto a patto che la squadra di Chivu passi il girone, iniziato con un pareggio contro il Monterrey.

Bonny ha concluso la prima stagione in Serie A con. Con Chivu ha sempre giocato, realizzando due reti - contro Bologna e Monza - e due assist, uno dei quali nel 2-2 contro l'Inter dello scorso 5 aprile.