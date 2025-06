Inter, tutto su Hojlund. Ma a due condizioni

Con Ange-Yoan Bonny del Parma sostanzialmente prenotato – con la formalizzazione dell'affare prevista dopo il Mondiale per club – il club nerazzurro vorrebbe arrivare ad un altro calciatore offensivo, seppur il torneo negli Stati Uniti servirà per fare le opportune valutazioni su Sebastiano e Francesco Pio Esposito e sul recupero di Valentin Carboni.

PIACE WOLTEMADE, MA IL PREZZO SPAVENTA

Col sogno Woltemade verosimilmente destinato a restare tale (il bomber dello Stoccarda e dell'Under 21 tedesca costa molto e la concorrenza è spietata), arrivare all'attaccante danese ex Atalanta può risultare più semplice. Per quanto sia stato pagato molto due anni fa – circa 80 milioni di euro – il Manchester United, che ha già ufficializzato Matheus Cunha dal Wolverhampton e continua a puntare Victor Osimhen e Viktor Gyokeres, prenderebbe in considerazione l'idea di privarsene se il calciatore premesse per cambiare aria. Il classe 2003, sotto contratto fino a giugno 2028, ha disputato complessivamente 95 partite coi Red Devils, segnando 26 goal. Proiettandoci nell'anno che porta al Mondiale, Hojlund teme di vedere ulteriormente ridotto il suo impiego da titolare, considerando la presenza in rosa anche di Zirkzee oltre agli innesti in arrivo dal mercato.

INTER, NOVITA' SUL BOND: LA MOSSA DI OAKTREE

Il campionato italiano e l'Inter gli offrirebbero di entrare nelle rotazioni di Cristian Chivu, nella speranza di catturare maggiormente l'attenzione del ct della sua nazionale Kasper Hjulmand. Al momento, tuttavia, sono almeno due i fattori da tenere in considerazione e che rallentano ogni tipo di ragionamento. Da un lato, il costo del cartellino di Hojlund, che pesa a bilancio una cifra non lontana dai 50 milioni di euro e la presenza nell'organico dell'Inter di un giocatore “pesante”, sotto l'aspetto dello status e dell'ingaggio come Mehdi Taremi. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.com in questi giorni, il centravanti iraniano vuole restare in nerazzurro per provare a riscattare la prima opaca stagione in Serie A e, senza un suo addio, Oaktree non darà l'autorizzazione all'acquisto di un'altra punta.

INTER, LE PRIME PAROLE DI CHIVU: "RESTITUIRO' AUTOSTIMA"

Solamente nel caso in cui l'ex Porto cambiasse idea, una volta fatto rientro in Europa dal suo Paese attualmente in guerra, ci sarebbe margine salariale per tentare l'assalto a Rasmus Hojlund. Anche in questa circostanza, tuttavia, l'idea della dirigenza dell'Inter è di provare ad impostare l'operazione con formule e coste più favorevoli: un prestito con diritto di riscatto, che possa convertirsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, in modo da avere più margine temporale per comprendere se andare ad acquisire a titolo definitivo un giocatore ancora di grande prospettiva e che nella sua unica stagione all'Atalanta ha lasciato il segno (10 reti in 34 partite).

