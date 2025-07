Inter, tutto su Lautaro Martinez: allenamento a parte, ma c'è fiducia per il Barcellona. Il post che fa sperare

Tutti gli occhi e l'attenzione sono puntati su di lui, Lautaro Martinez. Infortunatosi durante il match d'andata delle semifinali di Champions League pareggiato dai nerazzurri a Barcellona con il risultato di 3-3, e assente ieri nella partita vinta per 1-0 a San Siro contro il Verona, nella 35esima giornata di Serie A, l'argentino è il dubbio più grande per Simone Inzaghi, in vista del match di ritorno con i blaugrana, in programma martedì sera alle 21 al Meazza.

E' una corsa contro il tempo, e ogni attimo può essere decisivo per propendere o meno per la presenza del numero 10 in campo contro il Barça. "In questo momento Lautaro è più no che sì e quindi nel caso ci sarà spazio per un altro attaccante", ha detto Massimiliano Farris, il vice di Inzaghi, sul possibile, ma complicato, rientro del capitano contro il Barcellona.

Ricordiamo che Lautaro Martinez era uscito dal campo al Montjuïc per un problema muscolare al termine della prima frazione di gioco contro il Barcellona. Di rientro a Milano, le visite, gli esami e il bollettino: "Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno".

Il problema riscontrato era da subito parso meno grave di quanto si era temuto in un primo momento. Difficile, ad oggi, avere certezze, ma di sicuro Lautaro Martinez farà di tutto per essere tra i convocati nella sfida di ritorno contro il Barcellona. Un obiettivo difficile da raggiungere, ma che ad oggi non è categoricamente escluso.

Ieri Lautaro Martinez ha fatto solo terapie, sia mattina che pomeriggio, per poi presentarsi allo stadio per guardare i suoi compagni contro il Verona. L'andamento della giornata di oggi ad Appiano Gentile sarà decisivo per capire quante possibilità abbia l'argentino di essere in campo martedì sera: in mattinata, alla Pinetina, Lautaro ha svolto l'allenamento a parte rispetto al gruppo. Rispetto a ieri, è già un passo avanti e, per l'Inter, è uno spiraglio di ottimismo. Domani, alla vigilia del match, Lautaro dovrebbe provare ad allenarsi in gruppo. Nel frattempo l'argentino ha pubblicato uno scatto del lavoro in palestra che sta svolgendo in queste ore: la didascalia con la clessidra in caricamento fa sperare i tifosi nerazzurri.