Inter-Udinese, alle ore 21, è una gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia. Di seguito tutti gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:

INTER – UDINESE h. 21.00

Arbitro: Massimi

Assistenti: Bresmes - Di Iorio

Quarto ufficiale: Colombo

VAR: Ghersini

AVAR: Paganessi

65' - Lucca prova a scappare in area, Carlos Augusto si aiuta col braccio nel contrasto e l'attaccante dell'Udinese cade: per Massimi non è rigore, il bianconero si lamenta ma a torto.

5' - Calcio di rigore prima assegnato dall'arbitro e poi tolto con l'ausilio del VAR all'Inter! Palla filtrante di Asllani per Arnautovic, che salta Kabasele e calcia fuori misura: la palla finisce sul braccio del difensore dell'Udinese, Massimi fischia il penalty ma il VAR lo richiama e l'arbitro rettifica.