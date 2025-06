Inter-Udinese interrotta 6' per il malore di un tifoso sugli spalti di San Siro, poi il gol olimpico di Asllani

Grande spavento durante la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in scena a San Siro tra l'Inter e l'Udinese. Al minuto 41 del primo tempo la gara tra i nerazzurri e i friulani si è infatti fermata, mentre Asllani stava per battere un corner: un tifoso del primo anello blu ha infatti accusato un malore, rendendo necessario l'intervento dei paramedici e poi il trasporto in ambulanza, con la partita che è rimasta ferma per circa sei minuti nell'apprensione generale. Il difensore dei padroni di casa Alessandro Bastoni è stato tra i primi ad accorgersi dell'accaduto.

IL GOL OLIMPICO - Alla ripresa del gioco, gol olimpico del nazionale albanese, che cerca direttamente la porta di Piana: disattenzione generale, anche del giovane portiere, e rete da corner per il centrocampista ex Empoli. Il tifoso poi è stato fortunatamente stabilizzato in ospedale e sta bene, grazie anche alla prontezza dei soccorsi.