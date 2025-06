Inter, ufficiale: chiuso il rifinanziamento del bond. Il comunicato e la data del rimborso

Attraverso una nota comunicata da Inter Media and Communication, la media company dell'Inter che ufficialmente è la società che ha emesso l'ormai celebre bond del 2022 da 415 milioni di euro, il fondo Oaktree ha confermato in termini ufficiali la chiusura del rifinanziamento che permetterà di procedere con il rimborso integrale già trapelato a mezzo stampa.

IL COMUNICATO E TUTTI GLI ENTI COINVOLTI - Il 13 giugno 2025, Inter Media and Communication S.p.A. (l’“Emittente”) ha comunicato, ai sensi della Sezione 3.03 dell’atto di indenture datato 9 febbraio 2022 (l’“Indenture”), l’avviso condizionato di rimborso integrale (il “Conditional Notice of Full Redemption”). Tale Indenture è stato stipulato tra, tra gli altri, l’Emittente, The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., in qualità di trustee e rappresentante delle garanzie per i Titolari (il “Trustee”), Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di agente della garanzia (il “Security Agent”), The Bank of New York Mellon, filiale di Londra, in qualità di agente pagatore principale (il “Paying Agent”), e The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Lussemburgo, in qualità di registrar e agente per i trasferimenti, in base al quale l’Emittente ha emesso le proprie obbligazioni garantite senior del valore di €415.000.000, con cedola del 6,750% e scadenza nel 2027 (le “Obbligazioni”).

DOMANI IL RIMBORSO - Sempre nel comunicato è arrivata la conferma della data del rimborso: "Alla data di Rimborso (ossia il 26 giugno 2025), l’Emittente rimborserà, conformemente alle condizioni stabilite nel Conditional Notice of Full Redemption, tutte le Obbligazioni non precedentemente consegnate all’Agente Pagatore per l’annullamento, al prezzo di rimborso pari al 101,6875% del valore nominale di tali Obbligazioni, oltre agli interessi maturati e non pagati fino alla Data di Rimborso esclusa.

LE NUOVE CIFRE - Di fatto Oaktree ha ottenuto un nuovo finanziamento che secondo Calcio & Finanza dovrebbe essere da 350 milioni di euro con durata massima di 5 anni e con un tasso di interesse pari al 4,52% (più basso rispetto al 6,75% del precedente bond) che dovrebbe dimezzare l'impatto degli oneri finanziari sui conti del club.