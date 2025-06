Inter, Correa ufficiale al Botafogo: giocherà il Mondiale per Club

Dopo tre stagioni, 3 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane vinte, è terminata l'esperienza di Joaquin Correa con la maglia dell'Inter. L'attaccante argentino lascia i nerazzurri dopo 99 presenze con il club meneghino e 12 goal segnati (11 in Serie A e uno in UEFA Champions League).

BOTAFOGO - Il classe '94 argentino, il cui contratto con l'Inter è in scadenza il 30 giugno prossimo, tornerà in Sud America ma non in patria, per cominciare una nuova avventura: nel pomeriggio di martedì 10 giugno infatti il club brasiliano del Botafogo ha ufficializzato l'acquisto del Campione della Coppa America 2021 con l'Albiceleste. "L'attaccante argentino ha firmato con il Glorioso fino alla fine del 2027. Joaquin Correa è del Botafogo!" si legge nella nota diffusa dal club sudamericano attraverso i propri canali social.

MONDIALE PER CLUB - Correa giocherà il Mondiale per Club, al via nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno, con la sua nuova squadra e nella seconda partita in programma negli Stati Uniti (20 giugno) il Botafogo - inserito nel gruppo B con anche l'Atletico Madrid e i Seattle Sounders - se la vedrà contro il Paris Saint-Germain Campione d'Europa in carica e giustiziere dell'Inter nell'ultimo atto della maggior competizione europea per club, per cui però l'ex Lazio tra le altre non era in lista nonostante fosse presente in panchina all'Allianz Arena, lo scorso 31 maggio. Con il club bianconero l'argentino farà coppia con l'ex Fiorentina Arthur Cabral, arrivato in Brasile dal Benfica.

- Con un post diffuso attraverso il proprio profilo Instagram,, con cui ha condiviso tre stagioni - considerando la parentesi al Marsiglia nel 2023/24: "Ciao Inter, ciao Neroazzurri! Porterò con me tanti bei ricordi cosí come momenti negativi che mi hanno fatto crescere come giocatore e soprattutto persona. Sono sicuro continuerete a vincere trofei, giocare finali e portare in alto il nome di questa società. Con determinazione e orgoglio, come abbiamo fatto noi in questo anni! Un grande in bocca al lupo".