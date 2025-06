Inter, ufficiale: Akinsanmiro alla Sampdoria, Francesco Pio Esposito torna allo Spezia

L'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito torna allo Spezia in Serie B, dove ha già giocato nella passata stagione, sempre con la formula del prestito.

Per l'italiano classe 2005, autore di 3 gol in 38 presenze nello scorso campionato cadetto, si era interessata pure la Sampdoria per prendere il posto di suo fratello maggiore Sebastiano Esposito (classe 2002), passato all'Empoli. Ma poi i blucerchiati hanno preferito puntare su un centravanti d'esperienza come Massimo Coda, 35 anni.

La Sampdoria ottiene un altro giovane talento dell'Inter: il centrocampista nigeriano Ebenezer Akinsanmiro (classe 2004). A loro volta i nerazzurri sono interessati al difensore blucerchiato Giovanni Leoni (classe 2006).