Inter, ufficiale: il Venezia riscatta Filip Stankovic. Cifre e percentuale per i nerazzurri

Il Venezia riscatta Filip Stankovic dall'Inter per 1,5 milioni di euro con un contratto per le prossime quattro stagioni. I nerazzurri otterranno il 50% sulla futura rivendita del portiere serbo classe 2002, che ha giocato in prestito (oneroso per mezzo milione di euro) al club lagunare nell'ultimo campionato, chiuso con la retrocessione in Serie B.

Stankovic ha raccolto 16 presenze in Serie A, subendo 23 goal. Lo scorso 1 febbraio si è lesionato il tendine rotuleo del ginocchio, un infortunio che lo ha tenuto fermo per quasi 3 mesi. Nel frattempo il Venezia lo ha sostituito col portiere romeno Ionut Radu (classe 1997 ex Inter), che ha già firmato con il club spagnolo del Celta Vigo.

IL COMUNICATO UFFICIALE - Il Venezia FC comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del portiere Filip Stanković, proveniente dall’FC Internazionale Milano.

Classe 2002 e di nazionalità serba, Stanković ha collezionato 16 presenze nella stagione 2024/25 con la maglia arancioneroverde, registrando un clean sheet. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al Venezia FC fino al 30 giugno 2029.