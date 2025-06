Inter, un solo modo arrivare a Zirzkee: tutto dipende da Thuram

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'Inter non ha accantonato la pista Joshua Zirzkee, attaccante del Bologna cercato anche da Milan, Juventus e Arsenal. Ma per vedere concretizzato l'eventuale assalto, non si può prescindere da una cessione pesante. E il principale indiziato è Marcus Thuram, uno dei maggiori protagonisti dello scudetto della seconda stella, che ha attirato su di sé gli occhi del Paris Saint Germain che dovrà sostituire Kylian Mbappé, destinato a svincolarsi per andare al Real Madrid.

La valutazione fissata dall'Inter per lasciar partire Thuram si attesta a 85 milioni di euro, pari alla clausola rescissoria presente nell'accordo con la società di Viale della Liberazione.