Inter Under 23, manca solo l'annuncio per Vecchi in panchina

Dopo Cristian Chivu allenatore della prima squadra l'Inter si prepara ad accogliere un altro allenatore "made in Inter" - per citare le dichiarazioni del presidente Beppe Marotta - è pronto a tornare alla base per sedersi sulla panchina della neo-nata Inter U23 che prenderà il posto della Spal nel prossimo campionato di Serie C.

Si tratta di Stefano Vecchi, per anni allenatore della Primavera dell'Inter e che da tempo ha fatto il salto nel calcio professionistico. In questa stagione l'allenatore bergamasaco non è riuscito a centrare la promozione con il Vicenza e, in questi giorni, sta trovando l'accordo per la risoluzione del suo attuale contratto per poter poi sedersi sulla panchina dell'Inter U23.

Manca di fatto soltanto l'annuncio e così, 8 anni dopo l'ultima volta in cui tra l'altro si ritrovò per qualche gara addirittura ad allenare ad interim la prima squadra nerazzurra, Stefano Vecchi è pronto a tornare a Milano per guidare la seconda squadra del club di Viale della Liberazione