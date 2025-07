Inter Under 23: torna Stante, la scelta per la porta

Proseguono i lavori per la costruzione della seconda squadra dell'Inter. L'Under 23 che sarà guidata da Stefano Vecchi avrà due nuovi innesti

Tra una decina di giorni, a Riscone di Brunico in Trentino Alto Adige, l'Inter Under 23 prenderà ufficialmente il via con il ritiro estivo che darà il via ai lavori di preparazione della stagione d'esordio in Serie C della seconda squadra interista. A tenere saldo il comando della nave sarà Stefano Vecchi, ex-allenatore della Primavera interista e con un ricco curriculum in Serie C dopo l'addio a fine stagione al Vicenza. Gran parte dell'organico è stato definito, ma nelle ultime ore altri due tasselli sono stati messi a punto.

L’Under 23 nerazzurra sarà composta prevalentemente da giocatori dell’attuale Primavera a cui si aggiungerà qualche pedina di rientro dai prestiti e a cui si dovrà aggiungere qualche innesto mirato dal mercato. Il responsabile a livello dirigenziale sarà Darioe l’operatività sarà seguità da Gianluca, figura esperta del settore giovanile dell’Inter.Vi abbiamo raccontato comedovrebbero rappresentare la base della rosa che comporrà l’Under 23. Poi ci sarà anche qualche rientro come quello di Issiaka. Secondo quanto riportato da Mondoprimavera, tuttavia in elenco si sono aggiunti in queste ore anche, portiere che in stagione si è alternato confra i pali della Primavera campione d'Italia soprattutto in Youth League, e soprattutto Francesco, uno dei difensori più pronti delle ultime 3 stagioni, che in questa annata ha giocato in prestito alla Pergolettese.