Inter, unica squadra senza alcun gol subito in Champions League

L'Inter è prima in classifica. In attesa di capire cosa succederà domani nella sfida che vedrà affrontare il Liverpool di Slot contro il Real Madrid campione d'Europa, la squadra di Inzaghi si è portata in solitaria in vetta, davanti alle altre 35 squadre che stanno partecipando alla fase campionato di questa Champions League.

Quarto successo in cinque partite per i nerazzurri, ancora zero gol subiti. Stasera a San Siro i campioni d'Italia hanno avuto la meglio del Lipsia grazie a un autogol di Castello Lukeba al 27’. Ancora una volta, la formazione nerazzurra, allenata da Simone Inzaghi, non ha subito alcuna rete: attualmente, dopo cinque turni, l’Inter è l’unica squadra a non aver subito reti in questa edizione della Champions League. L’Atalanta, infatti, ha preso gol in Svizzera nella vittoria dominante contro lo Young Boys.