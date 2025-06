Inter-Urawa Red Diamonds, le pagelle di CM: Luis Henrique floppa, Carboni ritrova la gioia

Inter-Urawa Red Diamonds 2-1

Sommer 6: Incolpevole sul goal, coperto anche da Darmian, che gli ostacola la visuale. Non subisce altri tiri nello specchio.

Darmian 6: Il possesso è in larga parte dell’Inter e i difensori non devono subire più di tanto. I problemi sono sicuramente altrove.

De Vrij 6: Lì dietro è sempre quello che riesce a mantenere calma e sangue freddo. Matsuo gira spesso alla larga.

Carlos Augusto 5,5: Sorpreso dalla grande giocata di Kaneko, subisce tunnel e sta a guardare l’avanzata dell’avversario.

Luis Henrique 4,5: Dormita colossale su Watanabe, poi un bruttissimo pallone perso che porta quasi al raddoppio dell’Urawa. Lascia brutte sensazioni. (Dal 40’ s.t. Sucic: s.v.)

Barella 6,5: Gioca a tutto campo e sembra indemoniato, anche con i suoi compagni di squadra. Cambia il gioco decine di volte e trova anche un bell’assist per Dimarco ma il compagno spreca. Sul gol avversario dà l’idea di interessarsi poco della fase difensiva. Calcia l’angolo per il gol di Lautaro e mette in porta Mkhitaryan.

Asllani 5,5: Prova sempre a farsi vedere per dettare il gioco, il problema è che quando riceve palla non ha quasi mai le idee chiare. (Dal 26’ s.t. Bastoni 6: Quando entra lui le cose cambiano e arrivano un bel po’ di cross verso il centro dell’area di rigore avversaria).

Dimarco 5: La combina grossa quando perde palla e avvia l’azione del vantaggio giapponese. (Dal 26’ s.t. Carboni 7: Merita il voto alto perché il goal è pesantissimo, sia per l’Inter che per lui, che ritrova la gioia dopo un anno di calvario per il brutto infortunio al ginocchio. In mezzo metro e in una frazione di secondo, vede scoperto il secondo palo e di destro la indirizza chirurgicamente all’angolino).

S. Esposito 5: La prima apparizione era stata incoraggiante, la seconda molto meno. 45 minuti di isolamento totale e poi la sostituzione. Inevitabile. (Dal 1’ s.t. Mkhitaryan 6: Ha sul mancino l’occasione giusta per agganciare il pareggio ma apre troppo il piattone e il pallone finisce a lato. Con lui in campo, però, l’Inter diventa più concreta: l’armeno chiede e ottiene uno due, arremba a ridosso dell’area avversaria e alza ulteriormente il baricentro della squadra).

Zalewski 5: Si muove tantissimo ma è altrettanto fumoso e a fine primo tempo Chivu lo richiama in panchina. (Dal 1’ s.t. Pio Esposito 6: Tecnicamente è ancora grezzo ma fisicamente è un armadio a due ante e respinge gli avversari. In area di rigore si fa sentire e nelle mischie diventa un fattore. Sul gol di Carboni c’è lui a dare fastidio).

Lautaro 7: Soffre, rincula, prova a pulire qualche pallone ma non è serata. Eppure… Prima colpisce di testa una traversa, poi, su calcio d’angolo di Barella si ritrova spalle alla porta ma di destro, in rovesciata, impatta il pallone e in acrobazia trova il goal del pareggio. È sempre lui a trascinare l’Inter, anche nelle serate storte.

Chivu 5,5: Domina il gioco, ma le occasioni latitano e i goal sono frutto del caso. L’Inter è confusionaria e isterica e più che fluida sembra eccessivamente fumosa.

PAGELLE URAWA

Nishikawa 6: Al quarto d’ora sbroglia una situazione complicata respingendo corto. Un po’ coperto sulla rovesciata di Lautaro, non riesce a intervenire. Totalmente incolpevole sul destro di Carboni.

Ishihara 6: Sulla corsia di destra, terzino vecchia maniera, pensa alla fase difensiva e poco altro. Ma porta a casa il risultato limitando sia Dimarco che l’ampiezza delle mezzali.

Danilo Boza 5: C’è lui in marcatura su Lautaro quando l’argentino si coordina e di destro mette alle spalle del portiere per il gol dell’1-1.

Høibråten 5,5: Soffre la fisicità di Pio e proprio da quel lato arriva il gol di Carboni.

Naganuma 6: L’Inter sulle corsie non riesce praticamente mai a sfondare ed è merito anche dell’attenzione che ci mettono i terzini.

(Dal 42’ s.t. Ogiwara: s.v.)

Gustafson 5,5: Diga e pulizia in mezzo al campo, a limitare la qualità dei nerazzurri. Ma palloni ne vede pochi.

(Dal 42’ s.t. Haraguchi: s.v.)

Yasui 5,5: In mezzo al campo il dominio è tutto nerazzurro e lui è un po’ una barca in mezzo al mare che prova a uscire in pressing.

Kaneko 6,5: Riceve palla sulla destra e sfonda con un’azione travolgente: tunnel a Carlos Augusto e assist al centro per l’1-0.

(Dal 20’ s.t. Sekine 5,5: Entra nel momento peggiore, quando l’Inter ribalta la partita).

Mateus Savio 5,5: Da trequartista, con buona fisicità. Prova a limitare Barella ma la mobilità è limitata.

Watanabe 7: Svaria sul fronte d’attacco e si fa trovare pronto in area per realizzare l’1-0 con un piatto facile facile.

Matsuo 6: Tanta corsa e sacrificio, ma poca concretezza.

(Dal 34’ s.t. Santana: s.v.)

Maciej Skorza 6: La sua squadra entra in campo con le idee chiare e trova anche il vantaggio, ma dopo tanta sofferenza e compattezza non riesce a portare a casa neanche un punto.