L'Inter rimonta l'Urawa Red Diamonds ma che fatica! 2-1 con Lautaro Martinez e Carboni all'ultimo secondo

Inter-Urawa Red Diamonds, seconda giornata del Mondiale per Club Fifa

Inter-Urawa Red Diamonds 2-1

MARCATORI - Watanabe 10' (U), Lautaro Martinez 79' (I), Carboni 93' (I)

Una zampata da campione del capitano, un piattone all’ultimo secondo della giovane stella. Così l’Inter ha rimontato – con grande fatica – gli Urawa Red Diamonds che erano andati in vantaggio con Watanabe e intravedevano l’avvicinarsi di un risultato storico. Il 2-1 finale che sorride alla squadra di Chivu porta le firme argentine di Lautaro Martinez e Valentin Carboni ma premia solo parzialmente una prestazione, la seconda consecutiva, da rivedere. Con i tre punti i nerazzurri salgono a 4 punti, si mettono al primo posto in attesa del match notturno tra River Plate e Monterrey, eliminano i giapponesi e fanno un bel balzo in vista della qualificazione al prossimo turno. Dopo la fine della seconda sfida del girone E del Mondiale per Club Fifa, resta ora il terzo e ultimo incontro, contro gli argentini, nella notte tra il 25 e il 26 giugno.

LA PARTITA - Si tratta comunque di un’altra prova incolore per la squadra di Chivu che palesa gli stessi limiti del finale di stagione: crea poco, tiene tanto palla – sfiora anche picchi dell’80% - ma è troppo compassata, prevedibile e senza grosse idee. Gli unici tentativi degni di questo nome arrivano con un colpo di testa di Lautaro Martinez che colpisce la traversa, con un diagonale di Zalewsky e un tap-in sbagliato da Mkhitaryan. Nel finale però prevale la voglia di ribaltare il risultato e, più con la rabbia che con la qualità, i nerazzurri riescono a ribaltare il match. Lo fanno sfruttando un calcio d’angolo, ormai arma letale di questa squadra, e la freschezza di Carboni, tra le poche note liete del match.

GOAL E AZIONI SALIENTI -

93' - Vantaggio Inter! Azione concitata in area di rigore, la palla sbuca sul destro di Carboni che, col piatto, fa 2-1

91' - Colpo di testa di Esposito, troppo centrale e debole

87' - Un paio di conclusioni di Carboni (buono il suo ingresso), un inserimento di Barella su passaggio di Bastoni: ci prova fino alla fine l'Inter

81' - Cross di Bastoni per Esposito, contrato dalla difesa giapponese

79' - Pareggio dell'Inter: calcio d'angolo battuto da Barella, Lautaro Martinez si avvita e trova la coordinazione perfetta per l'1-1. Prodezza dell'argentino

71' - Bell'azione interista: scambio sulla destra, palla in mezzo di Barella per Mkhitaryan che, tutto solo, mette fuori

70' - Brutta palla persa di Luis Henrique e contropiede dei giapponesi: palla a Watanabe che, da buona posizione, spara alto

64' - Ancora Asllani al tiro (è lui l'uomo più pericoloso): stavolta la palla, deviata, finisce in angolo

60' - Spinge l'Inter. Dopo un lungo batti e ribatti, Asllani prova la conclusione da fuori ma non gode di buona mira

57' - Cross dal fondo, tentativo di girata di Esposito che non impensierisce Nishikawa

55' - Barella pesca Dimarco sulla sinistra: l'esterno calcia al volo, palla alta

53' - Bella giocata di Asllani che controlla, si libera dell'avversario e calcia di poco fuori

Secondo tempo

44' - Punizione di Asllani battuta forte in mezzo: si salva l'Urawa

38' - Pressa l'Inter: doppia conclusione dal limite dell'area, sempre deviata dalla difesa. Poi cross di Dimarco e tentativo di Martinez che non impatta bene

30' - Ritmi più bassi, manovra più lenta: l'Inter accusa il colpo del vantaggio avversario

19' - Altra discesa sulla sinistra dei nerazzurri: cross al centro dell'area e stacco di testa di Lautaro Martinez ma la palla si stampa sulla traversa

17' - Lancio per Esposito che controlla e prova a girarsi, il suo cross però è preda del portiere avversario

10' - Vantaggio dei giapponesi: bell'azione solitaria sulla destra, palla al centro per Watanabe che controlla e fredda Sommer, con una deviazione di Darmian

7' - Buon inizio dell'Inter che ci prova con un paio di cross dal fondo e con buoni fraseggi in mezzo al campo

2' - Prima occasione per i nerazzurri: diagonale di Zalewsky, Luis Henrique non ci arriva di poco

Primo tempo

IL TABELLINO

INTER (3-4-2-1): Sommer; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique (86' Sucic), Barella, Asllani (71' Carboni), Dimarco (71' Bastoni); S. Esposito (46' P.Esposito), Zalewski (46' Mkhitaryan); Lautaro.

URAWA REDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma (87' Ogiwara); Gustafson (87' Haraguchi), Yasui; Kaneko (65' Sekine), Matheus Savio (79' Matsumoto), Watanabe; Matsuo (79' Thiago).

AMMONITI - Nishikawa (U), Sekine (U), Thiago (U)

ESPULSI - /

ARBITRO - Beida

