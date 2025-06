Inter-Urawa Red Diamonds, quel precedente del 2004 con tre squadre nerazzurre in campo la stessa sera

E' ancora il turno dell'Inter al Mondiale per Club: dopo il pareggio per 1-1 contro il Monterrey nella gara d'esordio nella rassegna iridata, prima in assoluto per il nuovo tecnico Cristian Chivu, Lautaro e compagni sono attesi dal fondamentale incrocio contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds: è necessario vincere per non veder scappare via il River Plate, che contro i nipponici ha vinto per 3-1.

Questa sfida, tra Inter e Urawa, ha, ed è un precedente piuttosto curioso: si deve tornare indietro fino al. Era l'Inter del primoprima del filotto di Scudetti che avrebbe portato al Triplete di Mourinho nel 2010, e nell'estate di quell'anno i nerazzurriSolo che. A disposizione di(Mancini infatti era al Birra Moretti) scese in campo in Giappone questo undici:

Urawa-Inter 1-0

Rete: 51' Emerson

Formazione: Toldo (88’ Bindi), Dellafiore, Adani, Giani, Coco (80’ Visconti), Karagounis (87’ Di. Marino), Farinos, Lamouchi, Zicu (46’ Costanzo, 78’ M. Lombardo), Recoba, Choutos (7’ Meggiorini).

La partita terminò 1-0 in favore dei padroni di casa. Per quanto riguarda invece l'altra Inter, quella di Mancini che era rimasta in Italia, la natura del Trofeo TIM imponeva ai tecnici di far scendere in campo due formazioni diverse nelle due mini-partite: si ebbero in questo modo tre Inter distinte nella stessa serata. Una sconfitta di misura dall'Urawa dall'altra parte del mondo, altre due invece vincenti nel torneino all'italiana.

Inter-Juventus 1-0

Rete: 36’ Martins

Formazione: A. Fontana, Cordoba, Burdisso, Materazzi, Favalli, Stankovic, C. Zanetti, Veron, Emre, Cruz, Martins.

Panchina: Cordaz, Pasquale, Sorondo, Cambiasso, Van Der Meyde, Ventola, Semenzato, Fautario, Momentè, Germinale, O. Laribi.

Inter-Milan 0-0 (5-4 d.c.r.)

Formazione: A. Fontana (25’ Cordaz), Cordoba (43’ Semenzato), Burdisso (34’ Materazzi), Sorondo, Pasquale, Van Der Meyde (28’ Momentè), Stankovic (37’ Fautario), Cambiasso, Emre (11’ C. Zanetti), Ventola (44’ O. Laribi), Martins (37’ Germinale).

Panchina: Favalli, Veron, Cruz